Adolescente é apreendido após tentar agredir o próprio pai com facão em Ceilândia

Um adolescente de 15 anos foi apreendido na madrugada desta sexta-feira (20) após tentar agredir o próprio pai com armas brancas dentro de casa, em Ceilândia, no Distrito Federal. O caso foi registrado como ato infracional análogo à tentativa de homicídio.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada por volta de 1h45, via 190, com a informação de que o jovem estaria armado com facas e facões e tentando atacar o pai, de 47 anos. Ao chegarem ao endereço, os policiais visualizaram, pela janela da residência, o adolescente tentando arrombar a porta do quarto onde a vítima havia se trancado.

O homem, já ferido e com sangramentos, buscou abrigo no cômodo para se proteger do filho. Diante da situação, a guarnição interveio imediatamente, conseguindo inicialmente desarmar o jovem. No entanto, ele retornou com duas facas em mãos e resistiu à abordagem, se recusando a conversar com os militares.

Após negociação, os policiais conseguiram convencer o adolescente a se render e largar as armas, evitando que o caso tivesse desfecho mais grave.

O Corpo de Bombeiros do DF foi acionado para prestar os primeiros socorros ao pai, que recusou ser levado ao hospital. O adolescente e o responsável foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II), onde o caso será investigado.