Adolescente de 17 anos morre após afogamento no Lago Paranoá; outras 3 jovens foram socorridas

Uma jovem de 17 anos morreu, nesta sexta-feira (18), após se afogar no Lago Paranoá, na região do Lago Sul, em Brasília. Outras três vítimas, também jovens, foram resgatadas e seguem em observação no Hospital de Base do Distrito Federal.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a corporação foi acionada às 11h44 para atender uma ocorrência de múltiplos afogamentos na altura da QL 12, no Parque Península Sul.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram três banhistas — duas adolescentes de 17 anos e uma jovem de 19 — já fora da água. A quarta vítima estava submersa.

As buscas duraram cerca de 45 minutos e mobilizaram seis viaturas, quatro embarcações, um helicóptero e equipes de mergulho com apoio de sonar. Após ser localizada, a jovem recebeu manobras de reanimação por cerca de 20 minutos, até a retomada dos sinais vitais.

Ela foi transportada com prioridade ao Hospital de Base, onde deu entrada na sala vermelha às 13h49. Horas depois, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) confirmou o óbito.

As outras três vítimas foram encaminhadas à mesma unidade de saúde, conscientes, e estão sob cuidados da equipe multidisciplinar.