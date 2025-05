Adolescente de 15 anos é apreendido por planejar possível ataque a escola no Guará

Um adolescente de 15 anos foi apreendido, nesta segunda-feira (26), sob suspeita de planejar um ataque a uma escola pública no Guará. Responsável pela apreensão, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento, interceptou o jovem após a polícia localizar cartas que detalhavam o suposto plano.

Iniciada na última quinta-feira (22/5), a investigação despontou quando funcionários da instituição encontraram uma carta com ameaças, em destaque a intenção de realizar um atentado contra alunos da instituição. Havia também a suspeita de que o adolescente escondia uma arma de fogo.

Após identificação do autor, realizada na sexta-feira (23/5), equipes da PCDF prosseguiram e, na segunda-feira, a residência do menor foi alvo de mandado de busca e apreensão. No local, os policiais encontraram uma machadinha, uma faca, um simulacro de arma de fogo e diversas cartas com iconografia semelhante à utilizada em ataques escolares anteriores.

Segundo a polícia, o adolescente confessou ser o autor dos materiais encontrados. Ele foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde o caso segue sob apuração.