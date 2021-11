Ademi-DF promove semana do imóvel com financiamentos de até 90%

Um imóvel poderá ser financiado por até 90% do valor da unidade escolhida, com juros a partir de 6,75% ao ano + TR, por até 420 meses

A Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (ADEMI-DF) realizará nos próximos dias 5 a 14 de novembro, a Semana do Imóvel ADEMI DF BRB. A iniciativa vai colocar à disposição do mercado oportunidades para comprar imóveis com diversas condições de financiamento. As ofertas estarão disponíveis em página exclusiva na internet – www.ImoveisAdemiBrb.com.

Um imóvel poderá ser financiado por até 90% do valor da unidade escolhida, com juros a partir de 6,75% ao ano + TR, por até 420 meses. Essas condições valem tanto para a compra de imóveis prontos quanto unidades em construção, sejam residenciais ou comerciais, e serão oferecidas com exclusividade durante o evento. Além de imóveis residenciais de 01 a 04 quartos, também estarão disponíveis para compra lotes e salas comerciais, nas diversas localidades do DF, como Asa Norte, Lago Norte, Lago Sul, Noroeste, Sudoeste, Guará, Park Sul, Águas Claras, SIA, Samambaia e Ceilândia.

Os benefícios oferecidos pela Semana do Imóvel ADEMI DF BRB serão restritos aos empreendimentos de incorporadoras e construtoras filiadas à entidade que aderiram ao evento. Cerca de 2 mil imóveis estarão à venda, em uma jornada de compra que combina o online com o presencial.

“Nossa parceria com o BRB leva ao comprador imóveis de alta qualidade e construídos por empresas idôneas, em condições diferenciadas de pagamento”, afirmou Eduardo Aroeira Almeida, presidente da ADEMI DF. Segundo ele, o imóvel é uma opção de investimento rentável e segura, garantindo ao comprador segurança e valorização.

Além das taxas de juros mais baixas do mercado nacional, o BRB preparou um conjunto de facilidades e benefícios para os compradores na Semana do Imóvel ADEMI DF BRB, tornando o negócio ainda mais vantajoso para o cliente:



• Possibilidade do financiamento das custas cartorárias e do Imposto sobre Transações de Bens Imóveis (ITBI);

• Possibilidade de contratação por correspondente bancário ou agência;

• Suporte de gerentes de negócios para simulações e acolhimento de propostas;

• Contratação em até 08 dias após o recebimento e validação dos documentos do comprador;

• Possibilidade da assinatura da escritura pública de forma digital;

• Isenção da anuidade na contratação de cartão de crédito BRB durante o evento;

• Desconto de até 15% no seguro residencial contratado durante o evento.

Para proteger a saúde de compradores e empreendedores, é recomendado o agendamento da visita ao estande de vendas. Em respeito aos protocolos de prevenção à Covid-19, a visita aos estandes será realizada com horários previamente marcados, para evitar aglomerações, e atendendo todas as medidas de prevenção, como o uso obrigatório de máscaras e álcool em gel.