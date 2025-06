Adasa apresenta Projeto Mina em evento na sede da Unesco em Paris

A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) marcou presença, na quarta-feira (11), na cerimônia comemorativa dos 50 anos do Programa Hidrológico Intergovernamental (IHP) da Unesco. Realizado na sede da organização, em Paris, o evento destacou avanços nas áreas de ciência, educação e políticas públicas voltadas à gestão sustentável da água.

Durante o encontro, o diretor da Adasa, Rogério Rosso, apresentou o Projeto Memorial Internacional da Água (Mina), acompanhado do ouvidor da agência, Fernando Martins. A iniciativa integra a programação por meio da afiliação da Adasa à Rede Global de Museus da Água (WAMU-NET).

Rosso, que também coordena o projeto, ressaltou o Mina como uma plataforma de cooperação e aprendizado. “O Mina é um chamado global à proteção da água. Será um centro onde pessoas de todo o mundo poderão aprender, inovar e colaborar para preservar esse recurso vital. Precisamos de um espaço onde jovens, educadores e especialistas, vindos de diferentes culturas, possam se encontrar para trocar experiências sobre o nosso recurso natural mais importante: a água”, afirmou.

O conselheiro para Ciências Naturais na delegação permanente do Brasil junto à Unesco, Sérgio Benevides, destacou a sintonia do projeto com as metas globais. “O projeto do Museu da Água, o Mina, está perfeitamente alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Representa um passo importante na promoção da educação ambiental e na conscientização sobre a importância da água”, declarou.

Reconhecimento internacional

A participação da Adasa ganhou destaque entre as diversas apresentações internacionais. O Mina foi o único projeto a receber menção especial durante a cerimônia. De acordo com Benevides, a proposta emocionou representantes de vários países e foi recebida com entusiasmo por ministros presentes, consolidando seu protagonismo como modelo de gestão participativa e sustentável da água.

Além da repercussão institucional, o projeto também despertou o interesse da imprensa internacional, que reconheceu o Mina como referência inovadora em educação ambiental e cooperação internacional.

Próximos compromissos: “As Vozes da Água”

A agenda da Adasa em Paris segue nesta quinta-feira (12) com participação no evento “As Vozes da Água”, promovido pela WAMU-NET. A iniciativa busca valorizar saberes tradicionais e tecnologias ancestrais como soluções sustentáveis para os atuais desafios relacionados à água e às mudanças climáticas.

O evento contará com debates e a exibição de curtas-metragens produzidos por museus, escolas e comunidades. A Adasa é parceira estratégica da programação e será responsável pela apresentação oficial do Mina, além de divulgar o prêmio internacional Water Film Prize “De Volta ao Nosso Futuro”, promovido em parceria com o projeto Let’s Talk About Water. A premiação ocorrerá em novembro, durante a 6ª Conferência Internacional da WAMU-NET, que será coorganizada pela Adasa em Brasília.

O objetivo é incentivar produções audiovisuais que explorem a relação das sociedades com a água, promovendo o engajamento de jovens, pesquisadores e comunidades na construção de novas narrativas sobre o tema.

Com informações da Adasa