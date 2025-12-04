Ações de governo e avanços nas políticas públicas são apresentados ao Codese-DF

Nesta quinta-feira (4), o secretário de Governo, José Humberto Pires de Araújo, participou da 6ª Reunião de Governança realizada no auditório do Sinduscon-DF, reunindo representantes do Governo do Distrito Federal (GDF) e do Codese-DF. Ao longo do encontro, foram apresentados avanços de políticas públicas que dialogam diretamente com as metas definidas no plano estratégico O DF que a Gente Quer em 2040, elaborado pelo Codese em 2018.

As ações, investimentos, projetos e avanços nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, mobilidade, segurança pública, desenvolvimento econômico e social, inovação e sustentabilidade foram apresentadas pelo secretário de Governo, que destacou o alinhamento entre o GDF e o Codese na discussão de temas essenciais para o crescimento e o desenvolvimento sustentável do DF e no compromisso com o futuro da cidade. “90% do que eu teria que dizer já foi dito. Isso mostra a integração de um trabalho que é feito pela sociedade civil e pelo governo. Quero agradecer a contribuição, tudo o que eu vi aqui. Foi uma reunião de trabalho extraordinária, juntos somos sempre mais fortes”, disse.

Na área da saúde, o gestor mostrou como o GDF tem investido de forma robusta para fortalecer a rede pública. Uma das medidas é a ampliação dos espaços de atendimento de urgência, emergência e da atenção primária e secundária. Desde 2019, foram contratados mais de sete mil novos servidores e hoje são mais de 33 mil profissionais ativos, a maior força de trabalho da região Centro-Oeste. Além de home-care estendido, levando cuidado até a casa dos pacientes, telemedicina e aumento de leitos de UTI. Também, R$ 122 milhões estão sendo investidos em sete novas unidades de pronto atendimento (UPAs) e R$ 814 milhões na construção de quatro novos hospitais.

O destaque da educação foi a ampliação da rede de ensino infantil. Com a construção de 26 novos centros de educação da primeira infância (Cepis), o GDF caminha para zerar a fila de espera. Em 2019, o déficit era de 24 mil vagas. A previsão é de que as cerca de 1,5 mil crianças que ainda aguardam na lista de espera sejam atendidas pelas oito novas unidades em construção.

José Humberto mostrou os investimentos em torno de R$ 760,6 milhões, desde 2019, em obras para melhoria da mobilidade urbana. Entre as entregas, o Túnel Rei Pelé e 11 novos viadutos. As ações na área englobam o Programa Vai de Graça, com mais de 20 milhões de viagens gratuitas registradas, e a renovação da frota com veículos mais modernos e sustentáveis.

O trabalho do GDF na recuperação de símbolos culturais e esportivos de Brasília foi apresentado nos eixos de cultura e esporte. O secretário de Governo falou da reforma, modernização e acessibilidade da Sala Martins Pena, que foi reaberta nesta gestão após uma década fechada. Outra grande entrega foi a reabertura do Autódromo Internacional de Brasília. Com investimento de R$ 60 milhões, o espaço passou por uma reforma estrutural, ampliando o potencial da cidade em sediar eventos esportivos.

As câmaras técnicas do Codese apresentaram avanços das políticas públicas e ações da gestão que estão alinhadas com as 210 metas propostas no plano estratégico O DF que a Gente Quer em 2040. Entre eles, a realização de grandes eventos, a revitalização da área em torno do parque hoteleiro, a aprovação da normatização da lei de turismo, a aprovação do Ppcub e do Pdot, a constante revisão da LUOS, as equipes multidisciplinares da saúde da família, telemedicina, a realização de cirurgias eletivas e a diminuição dos índices de criminalidade.

José Humberto Pires de Araújo: “Isso mostra a integração de um trabalho que é feito pela sociedade civil e pelo governo” | Foto: Cristiane Rocha Pitta

“Se nós apresentamos o DF que a Gente Quer, o governo apresentou o Governo que Faz”, afirmou a gestora da Câmara Técnica de Turismo, Hospitalidade e Gastronomia, Cláudia Maldonado.

Segundo o conselho, 92% das metas foram acolhidas pelo GDF e incorporadas à gestão 2023-2026. “Há uma sinergia muito grande no pensamento da cidade. E, no caso específico com esse governo, os dois cresceram juntos porque quando o Codese estava galgando, começando esse trabalho do DF que a Gente Quer, foi quando começou o primeiro mandato do atual governo. Então, se trabalhou junto o tempo todo e o resultado está aí: uma série de metas que estabelecemos sendo cumpridas, sempre trabalhando em conjunto, ouvindo a sociedade, que é uma marca que, na minha opinião, tem esse governo”, afirmou o presidente do conselho, Dionyzio Antonio Martins Klavdianos. “Há um investimento bilionário. Tudo mostra que há um trabalho efetivo no sentido de, cada vez mais, transformar Brasília numa cidade que realmente fornece aquilo que a população precisa para viver bem e viver melhor”, destacou.

O presidente da Caesb, Luís Antônio Almeida Reis, fez um balanço da gestão da companhia e apresentou o plano de investimentos para melhoria e ampliação dos serviços até 2030. “É muito importante fazer essa prestação de contas, mostrar o que está sendo feito e os resultados que a gente está obtendo. A Caesb tem um investimento muito forte aí pela frente, o objetivo é trazer segurança hídrica e qualidade ambiental para a população do DF”, disse.

O Distrito Federal já alcançou a universalização do saneamento básico, com 99% de atendimento de água e 95% de esgoto, segundo a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (Pdad), antes do prazo previsto pelo Marco Legal do Saneamento (2033). Desde 2019, a Caesb investiu quase R$ 2 bilhões em expansão e modernização dos sistemas de água e esgoto, eficiência energética e projetos tecnológicos, e projeta destinar mais R$ 3,7 bilhões até 2029.

Codese

O Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico do DF (Codese-DF) foi criado em 2017 com o objetivo de participar do planejamento econômico sustentável de Brasília e Entorno. O colegiado é composto por empresários, acadêmicos, técnicos e outros membros da sociedade civil.

Com Informações da Agência Brasília