Acidente tem quatro veículos envolvidos mas sem vítimas fatais

Um acidente na BR-060, no trecho entre o viaduto do Recanto das Emas e o antigo posto do BPRV, complicou o trânsito na noite desta quinta-feira (17). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a essa ocorrência empregando cinco viaturas e 20 militares.

Segundo relato dos condutores, dois veículos que seguiam sentido Santo Antônio se chocaram e um deles acabou colidindo frontalmente com outro carro que seguia no sentido contrário. Em seguida, um quarto veículo também acabou se envolvendo no acidente. Duas pessoas deixaram o local com suspeita de fratura no braço, mas não houve vítimas graves