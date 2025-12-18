Acidente na DF-001 mobiliza Bombeiros e interdita via no Riacho Fundo II

O início da noite desta quinta-feira (18) foi marcado por um acidente de trânsito que provocou apreensão na DF-001, nas proximidades do Balão do Periquito, no Riacho Fundo II. Por volta das 19h37, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender à ocorrência, mobilizando duas viaturas de resgate.

No local, as equipes encontraram uma colisão entre uma motocicleta Honda vermelha e um Fiat Uno amarelo. Logo após a chegada, os bombeiros realizaram o isolamento da área e a sinalização da via. Em seguida, iniciaram o gerenciamento de riscos para garantir a segurança de motoristas e pedestres que transitavam pela região.

Todas as vítimas envolvidas passaram por avaliação médica ainda na pista. No entanto, apenas o motociclista precisou ser transportado ao hospital. Segundo o atendimento inicial, ele estava consciente e orientado no momento do resgate, o que reduziu a gravidade aparente do quadro clínico. Ainda assim, o encaminhamento ocorreu por precaução, considerando a dinâmica do impacto.

Trânsito interrompido e policiamento no local

Durante o atendimento, a DF-001 precisou ser totalmente interditada. Como resultado, o tráfego ficou congestionado por um período, exigindo atenção redobrada dos condutores que utilizavam a via. Posteriormente, após a conclusão dos procedimentos de socorro, o local foi deixado sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que assumiu o controle da ocorrência e da liberação gradual da pista.