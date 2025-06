Acidente na barragem do Paranoá deixa três feridos e mobiliza Corpo de Bombeiros

Um acidente de trânsito na descida da barragem do Paranoá mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e do SAMU na tarde desta quinta-feira (26). A corporação foi acionada às 17h13 e empregou três viaturas para atender a ocorrência.

No local, os bombeiros sinalizaram a via e adotaram as medidas de segurança necessárias. O motorista da van, identificado como H.L.F., apresentava dores no peito, mas estava consciente, orientado e em condição estável. Ele foi encaminhado ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB).

No automóvel Nissan Kicks estavam duas vítimas: uma mulher de 34 anos, M.A.B., e seu filho, N.A.S. Ambos foram atendidos por uma equipe do SAMU e levados ao hospital. Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde ou o destino hospitalar de mãe e filho.

A dinâmica do acidente não foi informada. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para prestar apoio no local e investigar as circunstâncias do caso.