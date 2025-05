Acidente grave na Fercal deixa um motociclista morto

Um motociclista morreu nesta quinta-feira (15), em um acidente grave ocorrido na descida da Fercal na DF 150, Km 12, Chácara Iracema. Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a ocorrência foi atendida às 15h46, com o empenho de doze viaturas.

Ainda conforme o CBMDF, a colisão envolveu um caminhão de transporte de cimento, que se encontrava em chamas, um veículo de passeio e duas motocicletas.

Divulgação/CBMDF

O motorista do caminhão, de 26 anos, foi avaliado, transportado consciente e orientado apresentando ferimento na região da cabeça com sangramento ativo, queixando-se de dores nas regiões abdominal e da coxa direita para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal – IHBDF.

A condutora do veículo de passeio, de 34 anos, gestante, foi transportada inconsciente, apresentando lesões nas pernas com sinais de fratura no tornozelo esquerdo, retirada do veículo em protocolo de trauma para o Hospital Regional de Planaltina.

Divulgação/CBMDF

O condutor da uma das motocicletas, de 49 anos, queixan-se de dores na região da cabeça, e foi encaminhado para o IHBDF.

O condutor da segunda motocicleta, de 38 anos, apresentava lesões incompatíveis com a vida. O óbito declarado no local.

A via foi totalmente interditada para o atendimento.

A Polícia Militar do DF (PMDF) e a Polícia Civil do DF (PCDF) foram acionadas para o local.