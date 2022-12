Acidente entre carro, moto e bicicleta acaba com duas mortes

Quatro pessoas estavam envolvidas, dois óbitos, um ferido e outro sem machucados

Na noite do último sábado (10), um carro, uma moto e uma bicicleta se envolveram em acidente que resultou em dois óbitos na DF 230, próximo ao Posto Paraíso, Planaltina – DF. Em deslocamento para outro atendimento, uma equipe de socorro do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) se deparou com o acidente.

Os socorristas iniciaram o atendimento e constataram que duas vítimas apresentavam sinais incompatíveis com a vida, ambos do sexo masculino, o senhor L.C., 34 anos, que conduzia a bicicleta e o senhor M.C.C., 38 anos, que estava na moto. O senhor L.G.S.S., 31 anos, também ocupante da moto, foi transportado ao Hospital Regional de Planaltina (HRPL) consciente, desorientado e estável, apresentando suspeita de fratura na face, corte na perna direita e contusão no ombro.

A senhora M.L.S., 47 anos, condutora do carro, estava consciente, orientada, não apresentava lesões e não houve necessidade de transporte.

Vídeo: CBMDF

A rodovia foi interditada durante o atendimento e a Polícia Militar e a perícia foram acionadas.