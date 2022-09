Acidente entre carro e ônibus termina com 250 metros de óleo derramados na pista

A colisão foi leve e não deixou feridos graves no local. No entanto, o impacto rompeu o tanque do ônibus

Um acidente entre um carro e um ônibus terminou com a pista na Avenida Samdu Norte, em Taguatinga, interditada nesta quinta-feira (29). A colisão foi leve e não deixou feridos graves no local. No entanto, o impacto rompeu o tanque do ônibus, da empresa Taguatur, espalhando óleo diesel pela pista. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a extensão da mancha do óleo é de 250 metros. A equipe agora atua na cobertura da região com areia. O Detran foi acionado e já está no local.