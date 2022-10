Acidente deixa uma pessoa ferida no Sudoeste

O atendimento foi na avenida principal em frente ao 1º Cozinha Bar, sentido eixo monumental, no Sudoeste, às 08h58

Uma colisão entre um carro de passeio e uma ambulância deixou uma pessoa ferida no Sudoeste nesta quarta-feira (19). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Um dos veículos envolvidos foi um Renault Logan de cor prata, que era conduzido por uma mulher, atendida e transportada pelo SAMU, apresentando dor cervical.

O outro veículo envolvido foi uma ambulância do SAMU, que realizava o transporte de uma paciente cardiopata, com suspeita de infarto. Esta paciente, senhora V.J.C de 63 anos, não se feriu no acidente, e foi atendida e transportado pelo CBMDF ao Hospital Regional da Asa Norte, para onde já estava sendo transportada anteriormente, estava consciente, orientada e estável.

Os dois veículos colidiram um na traseira do outro e acabaram permanecendo na pista.

Durante o atendimento, a via teve de ser interditada nos dois sentidos e permaneceu aos cuidados da PMDF.