Acidente deixa um morto e dois feridos em Formosa

Um homem de 21 anos morreu e duas pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um carro de passeio e uma caminhonete, no final da tarde dessa terça-feira (2). Os veículos ficaram destruídos após o acidente, que ocorreu na GO-430, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal.

De acordo com o relato de algumas testemunhas à Polícia Militar, os veículos, uma caminhonete Toyota Hilux e um Fiat Palio, colidiram frontalmente.

Um dos motoristas teria perdido o controle da direção após passar por uma curva na estrada. No entanto, a causa do acidente ainda é investigada.

O motorista do Palio veio a óbito ainda no local. Na Hilux, havia mais uma pessoa além do motorista. O condutor de 38 anos sofreu fraturas no braço e na perna e a passageira, uma mulher de 40 anos, teve ferimentos leves.

Os envolvidos no acidente foram encaminhados ao Hospital Regional de Formosa pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

