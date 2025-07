Acidente com ônibus escolar deixa motorista e 4 crianças ficam feridas

Um ônibus escolar, que operava na linha rural “Rio Preto”, tombou na DF-320, em Planaltina, nesta quarta-feira (02/07). No coletivo havia 40 pessoas das quais seis ficaram feridas, entre elas quatro adolescentes, o motorista e a monitora do veículo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o motorista do ônibus, identificado como Ademar Sousa da Silva, de 57 anos, passou mal enquanto dirigia. O ônibus saiu da pista e tombou em meio a uma mata na altura do núcleo rural Rio Preto.

Ao atender a ocorrência por volta das 12h38, o CBMDF encontrou o motorista agitado e desorientado. Ele reclamava de dores no peito e no braço esquerdo e foi encaminhado ao Hospital Regional de Planaltina (HRP) junto com a monitora, uma mulher de 46 anos, que não teve a identidade revelada. A mulher sofreu uma pancada no quadril e no ombro esquerdo em consequência do acidente.

Os quatro adolescentes que também ficaram feridos, têm entre 13 e 14 anos, e foram encaminhados ao Hospital da Região Leste (HRL), no Paranoá. Eles reclamavam de dores na clavícula e apresentavam perdas repentinas de consciência no momento do acidente, além de quadros de vômito, segundo o CBMDF.

A via precisou ser bloqueada nos dois sentidos durante o resgate das vítimas. O local da colisão ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal(PMDF) e a dinâmica do acidente não foi informada.

Em nota, a Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília (TCB) informou que após ser acometido por um mal-estar súbito durante o trajeto, o motorista do coletivo tentou, sem sucesso, estacionar o veículo em segurança e acabou tombando.Ele encontra-se consciente, estável e sem ferimentos que ofereçam risco à sua saúde.

De acordo com a TCB, no momento do ocorrido, o veículo transportava 33 estudantes, número abaixo da capacidade máxima autorizada. Seis crianças apresentaram escoriações leves, foram prontamente encaminhadas a uma unidade de saúde para a realização de exames de imagem e passam bem, sem risco ou lesões graves.

“O veículo envolvido, um Mercedes-Benz/Induscar Apache U, de placa KWM 6636, foi removido do local e encaminhado à garagem da empresa Cooperativa dos Caminhoneiros Autônomos de Cargas e Passageiros em Geral LTDA. (COOPERCAM/DF), responsável pela prestação do serviço. Tanto o veículo quanto o condutor possuem toda a documentação exigida devidamente regularizada, em conformidade com as normas que regem o transporte escolar no Distrito Federal.”, afirmou a TCB, em nota.

A sociedade informou ainda que realiza inspeções periódicas dos veículos, além de ações de capacitação contínua dos condutores, rotinas estabelecidas e permanentemente acompanhadas pela empresa.

“A TCB está prestando total apoio às crianças, seus familiares e ao motorista, por meio de acompanhamento médico, suporte logístico e acolhimento psicológico, além do monitoramento contínuo da situação.”, concluiu.