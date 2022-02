Acidente causa três vítimas e uma morte na DF-440

A CBMDF atendeu a ocorrência e precisou deslocar sete viaturas ao local

Uma colisão frontal resultou na morte de um homem morreu na noite deste domingo (20/2) na DF-440, região conhecida como Rota do Cavalo, atrás do Setor de Expansão Econômica em Sobradinho I. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), outras três pessoas ficaram gravemente feridas. A CBMDF atendeu a ocorrência e precisou deslocar sete viaturas ao local.

O acidente ocorreu entre um Fiat Siena de cor prata e um Ford Fiesta de cor verde. O motorista do Siena morreu no local, e outras quatro vítimas precisaram ser encaminhas ao hospital.

Uma mulher de 30 anos apresentava suspeitas de traumatismo craniano, fratura de membro superior, costelas e hemorragia interna. Um homem de 28 anos também tinha hemorragia interna e suspeitas de traumatismo craniano, além de fratura na perna direita, outro de 24 anos, foi atendido com quadro de saúde crítico e em estado de choque. Uma vítima do sexo masculino, de 31 anos, não sofreu ferimentos.