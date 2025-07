Acesso da terceira saída de Águas Claras receberá sinalização horizontal e vertical a partir de domingo (6)

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) realiza, a partir deste domingo (6), a implantação da sinalização horizontal e vertical na terceira saída de Águas Claras, localizada na Rua das Carnaúbas, ao lado do Parque Ecológico. A ação marca a etapa final das obras de ampliação viária da região.

Os serviços serão executados em dois períodos: das 6h às 17h no domingo (6) e das 21h da segunda-feira (7) até as 12h da terça-feira (8). Durante esse período, haverá intervenções no trânsito local, com interdição parcial da via.

Para garantir a segurança de motoristas e trabalhadores, agentes de trânsito estarão no local orientando os condutores. O DER-DF solicita que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela área, respeitem a sinalização provisória e sigam as instruções dos agentes durante a realização dos trabalhos.

Com informações do DER-DF