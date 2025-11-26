Ação de Natal da PMDF leva alegria a crianças da Cidade Estrutural

A manhã desta quarta-feira (5) teve um clima especial para dezenas de crianças da Cidade Estrutural. Em uma iniciativa solidária que envolveu voluntários e militares, a Polícia Militar do Distrito Federal promoveu a entrega de brinquedos de Natal, levando alegria para os pequenos atendidos pela Creche Renascer e pela Escola Tio Pedro, ambas localizadas na Quadra 06, Conjunto 02, no Setor Leste. A ação reforçou o vínculo da corporação com a comunidade e marcou o início das atividades natalinas na região, aproximando famílias, servidores e parceiros em um gesto coletivo de cuidado e esperança.

O projeto foi organizado de forma especial: policiais militares da PMDF adotaram as cartinhas escritas pelas crianças da Creche Renascer, dedicando-se pessoalmente à compra dos presentes solicitados. Durante a cerimônia de entrega, o ambiente foi de celebração e interação, contando com a participação de diversos policiais e do emblemático personagem do Leão do PROERD, o que intensificou o vínculo comunitário.

A solenidade contou com a presença da cúpula da PMDF, incluindo a comandante-geral, coronel Ana Paula, que realizou uma entrega especial a uma criança com deficiência, simbolizando o cuidado e a atenção da corporação. Em conversa com os participantes, a comandante-geral ressaltou a importância da colaboração: “A gente está aqui com vários policiais que colaboraram para que a gente fizesse uma entrega de Natal para vocês hoje.” Ela também fez questão de parabenizar os funcionários, professoras e instrutoras pelo trabalho voluntário e dedicação ao projeto.

“O aniversário de Jesus Cristo, a gente ganha presente, porque ele é um presente da nossa vida, pois Jesus Cristo é amor. Cultivem sempre o amor”, finalizou. A iniciativa reforça a missão da PMDF de ir além da segurança ostensiva, atuando ativamente na construção de uma comunidade mais justa e humana.

Com informações da Agência Brasília

