Ação de acolhimento da população em situação de rua ocorre nesta terça e quarta em Brasília

O Governo do Distrito Federal (GDF) dará início, a partir das 9h desta terça-feira (27), a uma ação integrada de acolhimento e assistência a pessoas em situação de rua instaladas em seis endereços do Plano Piloto. A iniciativa envolve diversas pastas do governo e prevê a oferta de serviços nas áreas de saúde, educação, moradia, assistência social e qualificação profissional.

A operação conta com a participação das secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), de Saúde (SES-DF), de Educação (SEE-DF), de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF), de Segurança Pública (SSP-DF), de Justiça e Cidadania (Sejus-DF) e da DF Legal, além do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), Novacap, Codhab, Detran-DF, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e o Conselho Tutelar.

Nos locais atendidos, serão oferecidos encaminhamentos para vagas em abrigos, serviços de saúde, matrícula escolar, inscrição em programas de capacitação profissional como o RenovaDF e orientações sobre cuidados com animais domésticos. Haverá ainda a possibilidade de cadastro para unidades habitacionais e concessão de auxílio excepcional de R$ 600 para quem não tem condições de pagar aluguel. Também será oferecido apoio para deslocamento interestadual, quando necessário.

A ação ocorre após uma semana de trabalho prévio de mapeamento e abordagens sociais realizadas pelas secretarias nos pontos definidos. Após o atendimento, a DF Legal será responsável pelo desmonte das estruturas improvisadas. Os pertences dos atendidos serão levados ao local indicado por eles ou, caso isso não seja possível, encaminhados a um depósito da pasta, onde poderão ser retirados sem custo no prazo de até 60 dias.

Locais de atendimento nos dias 27 e 28 de maio:

SGAN 908, atrás do Ceub SGAN 910, próximo ao muro da Casa do Ceará SGAN 607 L4 Norte, ao lado da Estação de Tratamento de Esgoto Margens do Eixo Rodoviário, altura da 107/108 Sul Centro Pop da 903 Sul

A ação faz parte dos esforços do GDF para promover o acolhimento digno e oferecer alternativas reais de reintegração social às pessoas em situação de rua no Distrito Federal.

Com informações da DF Legal