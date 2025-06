Ação de acolhimento da população em situação de rua ocorre nesta terça (1º/7), em Taguatinga

O Governo do Distrito Federal (GDF) realiza, nesta terça-feira (1º/7), uma ação de acolhimento e assistência social voltada à população em situação de rua em Taguatinga. A iniciativa começa às 9h e envolve diversos órgãos, sob coordenação da Casa Civil.

Participam da ação as secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), Saúde (SES-DF), Educação (SEEDF), Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF), Segurança Pública (SSP-DF), Justiça e Cidadania (Sejus-DF) e de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal), além do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), Novacap, Codhab, Detran-DF, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Conselho Tutelar.

Serão oferecidos atendimentos nas áreas de saúde, educação e assistência social, além de orientações sobre cuidados com animais domésticos e apoio para deslocamento interestadual. A ação também disponibiliza vagas em abrigos, acesso a programas de qualificação profissional – como o RenovaDF – e cadastro para unidades habitacionais. Pessoas sem condições de arcar com aluguel poderão receber um auxílio excepcional no valor de R$ 600.

Após os atendimentos, a DF Legal fará o desmonte das estruturas utilizadas como moradia e o transporte dos pertences para o local regular indicado pelo ocupante. Caso não haja essa indicação, os objetos serão levados ao depósito da secretaria, no SIA Trecho 04, Lotes 1380/1420, onde poderão ser retirados em até 60 dias, sem custo.

Durante a semana, equipes técnicas já realizaram abordagens prévias nos locais, mapeando o público e suas principais demandas.

Pontos de ação em Taguatinga:

⇾ QNF 16 e 18, nas proximidades do Centro Pop

⇾ Área verde em frente ao pronto-socorro do Hospital Regional de Taguatinga

*Com informações da DF Legal