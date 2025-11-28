Ação de acolhimento à população em situação de rua ocorre no Plano Piloto neste sábado

O Governo do Distrito Federal (GDF) fará a oferta de acolhimento e assistência social a pessoas que estão instaladas em quatro endereços distintos no Plano Piloto. A ação está prevista para ter início às 9h deste sábado (29), é coordenada pela Casa Civil e envolve as secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), de Saúde (SES-DF), de Educação (SEE-DF), de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF), de Segurança Pública (SSP-DF), de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) e de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), a Novacap, a Codhab, o Detran-DF, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar e o Conselho Tutelar.

A DF Legal fará o desmonte das estruturas das pessoas em situação de rua e o transporte dos pertences ao local regular indicado pelo ocupante. Em último caso, o governo levará os objetos pessoais ao depósito da pasta (SIA Trecho 4, lotes 1.380/1.420), para retirada em até 60 dias, sem qualquer custo para o responsável. As pessoas em situação de rua também serão encaminhadas para atendimento da Sedes.

No decorrer de toda a semana, as secretarias realizaram abordagens sociais e atendimentos prévios nos locais, mapeando o público que será atendido e suas demandas.

Veja abaixo os pontos de ação neste sábado (29):

1. Área verde entre o Colégio Serios e o Aeroclube;

2. SGAS 904, atrás da UDF e ao lado da Nadarte;

3. SQS 303,área verde do interior da quadra e entre as quadras 303 e 304, nos fundos da igreja São Camilo;

4. Entre o SGAS 607 e SES 809, em frente à Embaixada da Bélgica.

*Com informações da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal)