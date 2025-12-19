Ação de acolhimento à população em situação de rua ocorre neste fim de semana no Plano Piloto

O Governo do Distrito Federal (GDF) fará a oferta de acolhimento e assistência social a pessoas que estão instaladas em 12 endereços distintos no Plano Piloto. A ação está prevista para ter início às 9h deste sábado (20), é coordenada pela Casa Civil e envolve as secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), de Saúde (SES-DF), de Educação (SEEDF), de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF), de Segurança Pública (SSP-DF), de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) e de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), a Novacap, a Codhab, o Detran-DF, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar e o Conselho Tutelar.

Em último caso, o governo levará os objetos pessoais ao depósito da DF Legal | Foto: Agência Brasília

A DF Legal fará o desmonte das estruturas das pessoas em situação de rua e o transporte dos pertences ao local regular indicado pelo ocupante. Em último caso, o governo levará os objetos pessoais ao depósito da pasta, no SIA Trecho 04, Lotes 1380/1420, para retirada em até 60 dias, sem qualquer custo para o responsável. As pessoas em situação de rua também serão encaminhadas para atendimento da Sedes.

No decorrer de toda a semana, as secretarias realizaram abordagens sociais e atendimentos prévios nos locais, mapeando o público que será atendido e suas demandas.

Veja abaixo os pontos de ação neste sábado (20) e domingo (21)

Subsolo da Torre de TV

Proximidades da 5ª DP

CLN 311, ao lado da Drogasil e em frente à concessionária Plaza Motors;

611 Norte

Entre o Eixo L e o Eixão na altura da SQN 213/214

Parque Olhos D’água — 213 Norte

Final do Calçadão da Asa Norte (Parque Deck Norte), beira do Lago

601 Norte

L2 na altura da 602 Norte, abaixo do Serpro

SQN 314

SQN 416

Asa Norte, da quadra 708 à 716

*Com informações da DF Legal