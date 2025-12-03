Ação de acolhimento à população em situação de rua ocorre nesta quinta (4) no Sol Nascente

O Governo do Distrito Federal (GDF) promove, a partir das 9h desta quinta-feira (4), uma ação de acolhimento e assistência social voltada a pessoas em situação de rua instaladas no Sol Nascente. Coordenada pela Casa Civil, a iniciativa envolve diversas secretarias e órgãos do governo, como Sedes-DF, SES-DF, SEEDF, Sedet-DF, SSP-DF, DF Legal, Sejus-DF, SLU, Novacap, Codhab, Detran-DF, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Conselho Tutelar.

Durante o atendimento, os beneficiários terão acesso a serviços em saúde, educação e assistência social, além de orientação sobre cuidados com animais domésticos e benefícios como deslocamento interestadual. Também será oferecido auxílio excepcional de R$ 600 para aqueles sem condições de pagar aluguel. Vagas em abrigos, programas de qualificação profissional — como o RenovaDF — e cadastro para unidades habitacionais estarão disponíveis.

Após o atendimento, a DF Legal será responsável pelo desmonte das estruturas das pessoas em situação de rua e pelo transporte dos pertences para o local regular indicado pelo ocupante. Caso não haja indicação, os objetos serão encaminhados ao depósito da pasta, no SIA Trecho 04, Lotes 1380/1420, para retirada em até 60 dias, sem custo.

Nos últimos dias, as secretarias realizaram abordagens e atendimentos prévios para mapear o público-alvo e identificar suas demandas. O ponto de ação desta quinta-feira será o Parque Urbano do Sol Nascente.

Com informações da DF Legal