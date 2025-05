Ação conjunta entre DF e Bahia leva à prisão de suspeito de feminicídio

Uma ação conjunta entre a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), a Polícia Civil do DF (PCDF) e a Polícia Civil da Bahia (PCBA) resultou, na última semana, na prisão de Gilberto Conceição de Assis, de 33 anos, suspeito de feminicídio ocorrido em 2016 na Estrutural (DF). Ele foi localizado no município baiano de Senhor do Bonfim, onde vivia desde o crime. O acusado já está à disposição da Justiça.

A captura foi possível graças ao trabalho de monitoramento da Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídios e Feminicídios (CTMHF), da SSP-DF, que atua no mapeamento de autores de feminicídios ainda não localizados. Gilberto estava prestes a ser incluído no Sistema de Recompensas do DF, quando foi encontrado.

O secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, destacou a importância da cooperação interestadual: “A prisão do suspeito é resultado direto da atuação integrada e eficiente dos envolvidos. A troca de informações entre os órgãos de segurança pública é fundamental para assegurar justiça às vítimas e suas famílias”.

O crime

O feminicídio ocorreu em novembro de 2016. A vítima, F.F.S., de 48 anos, foi morta dentro de casa. Gilberto, companheiro dela à época, fugiu logo após o crime. A 8ª Delegacia de Polícia conduziu o inquérito e, após diligências, identificou o suspeito, com indícios de que teria vínculos com a Bahia.

Apesar da decretação da prisão preventiva em 2018, Gilberto permaneceu foragido por anos. Em maio deste ano, a delegada-chefe da 8ª DP, Bruna Eiras, retomou as diligências após alerta da SSP-DF sobre a possível inclusão do caso no sistema de recompensas. Um novo levantamento revelou um endereço ligado à família do suspeito no interior baiano.

Com a informação, o delegado Jailson Teixeira, da PCBA, coordenou a operação que resultou na prisão. Segundo os policiais envolvidos, o foragido confessou informalmente o crime no momento da abordagem.

“A checagem feita pela SSP-DF de autores de crimes graves foragidos é fundamental. Isso permite que as delegacias retomem casos antigos com novas possibilidades de investigação”, afirmou a delegada Bruna Eiras. Ela também defendeu a integração de sistemas entre estados para facilitar investigações e identificação de vítimas.

Sistema de Recompensas

O Sistema de Recompensas do DF é amparado pela Lei Distrital nº 6.242 e prevê o pagamento de valores a quem colaborar com informações úteis que levem à prisão de autores de crimes graves. Segundo Sandro Avelar, a iniciativa reforça o compromisso com a justiça: “Ainda que o DF tenha um dos maiores índices de elucidação de feminicídios do país, não descansamos enquanto houver um caso sem resposta”.

Atualmente, há dois casos ativos no sistema, com recompensa de R$ 5 mil por informações que levem à prisão dos envolvidos. Os crimes ocorreram em 2016 e 2017, e os anúncios foram publicados no Diário Oficial do DF, com validade de cinco anos.

Como denunciar

Informações sobre foragidos podem ser repassadas de forma segura e sigilosa pelos seguintes canais:

Disque-denúncia: 197 (opção 0)

WhatsApp: (61) 98626-1197

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br

Presencialmente: em qualquer delegacia da PCDF

Segundo Marcelo Zago, coordenador da CTMHF, a recente prisão evidencia a força da integração entre os órgãos de segurança: “O objetivo é que nenhum crime fique impune. Essa ação mostra a importância do engajamento contínuo para localizar criminosos e garantir justiça às vítimas”.

Com informações da SSP-DF