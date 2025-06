Abrigo contra o frio na Asa Sul promove mais de 3,3 mil atendimentos em um mês

Desde sua abertura em 22 de maio, o abrigo emergencial contra o frio instalado pelo Governo do Distrito Federal (GDF) na Asa Sul já realizou 3.390 acolhimentos. Voltado à população em situação de rua, o espaço funciona diariamente, das 19h30 às 6h, no ginásio do Centro Integrado de Educação Física (Cief), na 907 Sul, com capacidade para até 110 pessoas por noite.

A iniciativa integra as ações previstas no Plano Distrital para População em Situação de Rua, coordenado pela Casa Civil e executado pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF). Segundo o GDF, outros pontos de acolhimento poderão ser abertos conforme a demanda. Em 2024, estruturas semelhantes foram montadas também no Gama e em Ceilândia, totalizando mais de 8 mil atendimentos.

“Desde o início desta temporada do abrigo contra o frio, recebemos homens, mulheres, pessoas trans, famílias, crianças, idosos, estrangeiros, indígenas e até animais”, afirma a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra. “O abrigo é um espaço de cuidado emergencial, mas também de escuta e acolhimento. Cada pessoa que chega ali carrega uma história — e é por meio do vínculo que buscamos oferecer um novo caminho, com acesso a políticas públicas.”

Os acolhidos recebem jantar e café da manhã, banho quente, kit de higiene, colchões e cobertores limpos. Também são oferecidos casacos arrecadados pela Campanha do Agasalho Solidário, coordenada pela Chefia-Executiva de Políticas Sociais e idealizada pela primeira-dama do DF, Mayara Noronha Rocha. Para mulheres e crianças, há duas tendas específicas montadas pela Defesa Civil. Os portões do abrigo fecham às 22h ou antes, caso a lotação seja atingida.

A operação foi iniciada ainda antes do início oficial do inverno, que, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), começou em 20 de junho. Para os próximos dias, a previsão aponta temperaturas variando entre 13ºC e 27ºC na capital federal.

“Proteger quem está nas ruas durante o frio não é apenas uma medida emergencial, é uma ação de direitos humanos”, ressalta o chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha. “O GDF tem atuado com firmeza e sensibilidade para assegurar que essas pessoas sejam vistas, respeitadas e acolhidas com dignidade.”

Campanha do Agasalho Solidário segue até 17 de julho

A 6ª edição da Campanha do Agasalho Solidário segue arrecadando doações até o dia 17 de julho. A iniciativa busca reforçar o atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Os donativos — como casacos, mantas, meias, toucas, gorros e calçados — devem estar em bom estado e ser entregues em sacos plásticos transparentes, com identificação de tipo, tamanho e público, facilitando a triagem.

Os pontos de coleta estão distribuídos em locais estratégicos, como o Palácio do Buriti, secretarias, administrações regionais e órgãos públicos. Mais informações estão disponíveis nas redes sociais da Chefia-Executiva de Políticas Sociais ou pelo WhatsApp (61) 99195-4079.

Com informações da Agência Brasília