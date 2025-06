Abertas inscrições para o projeto Jornada da Mulher Trabalhadora

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF) abre inscrições para o projeto de qualificação profissional Jornada da Mulher Trabalhadora. A medida foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta sexta-feira (27).

Serão disponibilizadas 420 vagas, distribuídas entre os cursos de trancista, extensão de cílios e alongamento de unhas, destinadas exclusivamente às mulheres interessadas em capacitação profissional. As inscrições são gratuitas, ficam abertas até 29 de junho e devem ser realizadas de forma eletrônica, e preenchendo um formulário online.

As atividades dos cursos estão programadas para iniciar em 1º de julho em Riacho Fundo II, com conclusão em 29 de julho. Já em Sobradinho II, o início está previsto para 2 de julho, com encerramento no dia 30.

Os cursos de qualificação profissional terão duração total de 80 horas/aula. As aulas serão nos turnos matutino (das 9h às 12h30) e vespertino (das 13h30 às 17h).

