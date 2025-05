Abertas inscrições para cirurgião vascular, nefrologista e psicólogo hospitalar

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) lançou, nesta segunda-feira (12), um processo seletivo simplificado para a seleção de profissionais de nível superior com salários que chegam a R$ 15.292,32 e carga horária mínima de 24 horas semanais, de acordo com o cargo. As inscrições estão abertas até o dia 18 deste mês, exclusivamente pelo site do IgesDF.

As vagas são para formação de cadastro reserva nos cargos de médico cirurgião vascular (Hospital de Base), médico nefrologista e psicólogo hospitalar – psicossocial. Há possibilidade de contratação em regime determinado, indeterminado ou intermitente, conforme a demanda das unidades geridas pelo instituto.

Além da remuneração competitiva, os profissionais contratados terão direito a auxílio-transporte, auxílio-alimentação, acesso a clube de benefícios com descontos em estabelecimentos parceiros, abono semestral e folga no dia do aniversário.

Para a função de médico cirurgião vascular (edital nº 064/2025), a carga horária mínima semanal é de 24 horas semanais, com remuneração bruta de R$ 15.292,32.

Para o cargo de médico nefrologista (edital nº 065/2025), a carga horária mínima semanal é de 24 horas, com salário bruto de R$ 12.744,02. Já para psicólogo hospitalar – psicossocial (edital nº 066/2025), a carga horária semanal é de 30 horas, com remuneração bruta de R$ 3.365,00.

Para participar, é necessário possuir diploma reconhecido pelo MEC, registro ativo no conselho profissional correspondente e, no caso dos médicos, residência médica com RQE e certificação na área de atuação, além de experiência mínima de seis meses para todos os cargos. Para o cargo de psicólogo, é desejável residência ou pós-graduação na área de saúde mental ou violência (concluída ou cursando).

O processo seletivo será composto por até seis etapas, todas com caráter eliminatório e/ou classificatório, conduzidas por uma banca formada por gestores do Instituto e profissionais da área.

