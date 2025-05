Aberta seleção para analista de laboratório em anatomia patológica

A seleção de profissionais de nível superior interessados no cargo de analista de laboratório – anatomia patológica foi aberta pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), através do edital nº 63/2025. A oportunidade é para formação de cadastro reserva, com possibilidade de contratação em regime determinado, indeterminado ou intermitente, conforme a demanda das unidades geridas pelo instituto.

Com jornada mínima de 36 horas semanais, o cargo oferece remuneração bruta de R$ 4.105,76, além de benefícios como auxílio-transporte, alimentação, abono semestral, folga no dia do aniversário e acesso ao clube de vantagens do instituto.

Para se candidatar, é necessário possuir ensino superior completo em biologia, biomedicina ou farmácia, com registro profissional ativo. Também é exigida experiência mínima de um mês na área de anatomia patológica e conhecimento intermediário em pacote Office. Experiência na execução de macroscopia de biópsias e no uso do sistema SEI será considerada um diferencial.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do IgesDF, até o dia 12 deste mês. O candidato deve preencher corretamente o cadastro na plataforma e anexar todos os documentos exigidos no edital.

O processo seletivo será composto por até seis etapas, todas com caráter eliminatório e/ou classificatório, conduzidas por uma banca formada por gestores do instituto e profissionais da área.

*Com informações da Agência Brasília