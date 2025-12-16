Aberta licitação para obras de infraestrutura em Samambaia

A Terracap lançou uma licitação pública para contratar serviços de complementação da pavimentação e da drenagem urbana, além da elaboração do projeto executivo e da implantação das redes de água e esgoto. As intervenções estão previstas para o conjunto 14 A da quadra QR-608, em Samambaia.



A concorrência será presencial e está marcada para 13 de janeiro, às 10h, na sede da Terracap — Setor de Áreas Municipais (SAM), Bloco F, atrás do Anexo do Palácio do Buriti. A sessão ocorrerá na Sala 24, subsolo do edifício.

O critério de julgamento será o de menor preço, ou seja, vence a licitação a empresa que apresentar a proposta mais vantajosa para a administração pública.

O credenciamento do representante deve ser realizado até 13 de janeiro, às 9h, mesma data da licitação, exclusivamente pelo e-mail cplic@terracap.df.gov.br. A entrega dos envelopes também deverá ocorrer no dia 13, antes da abertura da sessão.

O edital e demais documentos da Licitação Presencial nº 25/2025 estão disponíveis neste link.

Mais informações podem ser obtidas pelo call center da Terracap, no telefone (61) 3350-2222, ou pelo chat online disponível no portal da agência. O atendimento é prestado de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Com informações da Agência Brasília

