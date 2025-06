Aberta licitação para construção de nova UBS em Sobradinho

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) publicou, no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de 12 de junho, aviso de licitação para contratar empresa especializada na construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) em Sobradinho – a ser implantada na Quadra 1 da Vila Rabelo, na Região de Saúde Norte.

“GDF e Novacap de mãos dadas, atuando para fortalecer o atendimento em saúde no DF”, afirmou o presidente da companhia, Fernando Leite. “É mais um avanço em prol da população que tanto precisa dessa política pública.”

Segundo o coordenador de Atenção Primária à Saúde, Fernando Erick, a rede de atenção primária tem se expandido nos últimos anos. “Temos um plano de ampliação e qualificação da atenção primária. Esta unidade faz parte dessa expansão, que vem sendo possível graças aos esforços do governador Ibaneis Rocha e à parceria com a Novacap, que compreende a necessidade de mais infraestrutura na saúde”, destacou.

O edital prevê investimento estimado em R$ 7.164.156,64, com prazo de execução de 240 dias corridos a partir da emissão da ordem de serviço. O projeto segue o modelo modular, já adotado em outras regiões do DF, como alternativa para acelerar a modernização da rede pública de saúde.

A sessão de abertura da licitação será no dia 25 de julho, às 9h. O edital e seus anexos estão disponíveis no site da Novacap. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (61) 3403-2321 e 3403-2322 ou pelo e-mail nlc@novacap.df.gov.br.

A previsão de início das obras será divulgada após a conclusão da fase licitatória, a depender do andamento do processo e de eventuais recursos administrativos.

*Com informações da Novacap