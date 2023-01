“A saúde volta a ser prioridade número 1 do nosso governo”, diz Celina

A governadora em exercício reafirma o compromisso do governador Ibaneis Rocha ao organizar a saúde do DF no pós pandemia

Será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (26) três decretos assinados por Celina Leão, a governadora em exercício do DF, com novidades acerca da Secretaria de Saúde.

Os servidores que estavam no Instituto de Gestão Estratégica da Saúde (Iges-DF) durante a pandemia voltam para a Secretaria de Saúde, menos os médicos especialistas cuja prestação de serviço especializado seja no Hospital de Base ou no Hospital Regional de Santa Maria. Com isso, o Iges vai poder contar com mais profissionais da saúde sem onerar a folha.

“A saúde volta a ser a prioridade número um do nosso governo. É um compromisso que eu e o governador Ibaneis assumimos na campanha e temos metas muito ousadas. Vamos continuar investindo em novos equipamentos, mas vamos dar especial atenção à gestão de pessoal. Com o fim da pandemia poderemos fazer remanejamentos importantes para suprir todas as áreas. Temos ótimos servidores e contamos com eles para fazer essas mudanças tão necessárias, algumas delas inclusive determinadas pelo Tribunal de Contas do DF”, afirmou Celina Leão.

Será função da Secretaria de Estado de Saúde do DF (SES-DF) a fiscalização do cumprimento do disposto no que tange ao Iges-DF.

Além disso, fica instituído o Grupo Executivo para a modernização dos sistemas de gestão da saúde do DF, visando elaborar proposições que busquem a modernização e melhoria da prestação do serviço de saúde da capital federal.

O Grupo Executivo será constituído pelos titulares da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF (SEPLAD-DF), e os membros deverão indicar seus suplentes no prazo de cinco dias úteis. A coordenação do Grupo Executivo poderá convidar especialistas, pessoal do governo e representantes da sociedade civil, desde que necessário, para contribuir no desenvolvimento do trabalho.

