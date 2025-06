75% dos usuários aprovam qualidade dos restaurantes comunitários no DF, aponta pesquisa

Três em cada quatro usuários dos restaurantes comunitários do Distrito Federal consideram a qualidade das refeições e do atendimento “ótima” ou “boa”. É o que revela a pesquisa de satisfação realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF) entre janeiro e abril deste ano. O levantamento ouviu 7.174 frequentadores das 18 unidades em funcionamento no DF.

Segundo os dados, 50% classificaram o serviço como “ótimo” e 25% como “bom”, enquanto 13% o consideraram “regular” e 12%, “ruim”. A pesquisa é feita mensalmente pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional (Subsan), com o objetivo de monitorar a qualidade dos serviços prestados.

“A pesquisa é um importante termômetro para avaliarmos a qualidade dos nossos serviços oferecidos à população”, afirmou a secretária substituta da Sedes, Jackeline Canhedo. Ela ressaltou que as avaliações positivas são significativas, principalmente considerando que as cozinhas preparam mais de 3,5 mil refeições por dia.

Além do levantamento, dados da Ouvidoria da Sedes apontam uma média mensal de 77 reclamações de janeiro a maio — o equivalente a menos de 0,1% das 1,4 milhão de refeições servidas por mês. Ao todo, 405 manifestações foram registradas no período, abordando questões como segurança, acessibilidade, higiene e infraestrutura.

“Avaliamos que temos feito um ótimo trabalho na segurança alimentar e nutricional no DF. Todas essas ouvidorias são tratadas para fortalecer os nossos equipamentos”, afirmou Jardesson Calazans, diretor de Gestão de Equipamentos de Segurança Alimentar e Nutricional.

Os restaurantes comunitários oferecem refeições balanceadas a preços acessíveis: café da manhã por R$ 0,50, almoço por R$ 1 e jantar também por R$ 0,50. As unidades ficam localizadas em regiões de maior vulnerabilidade social, próximas a áreas com grande fluxo de pessoas.

Para o pedreiro Robson dos Santos Rodrigues, 26 anos, que mora em Samambaia Expansão, o restaurante é essencial: “Me proporciona a oportunidade de comer todos os dias a um preço acessível. A comida aqui é uma delícia”, disse.

A dona de casa Lindaura Ferreira, 61 anos, reforça a importância do serviço: “Comemos aqui todos os dias. A comida é feita no ponto certo e atende quem tem problemas de saúde. Isso faz uma grande diferença na minha vida.”