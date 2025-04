65 anos de Brasília: conheça as igrejas emblemáticas do Plano Piloto; assista a vídeo

Por Isadora Carmona, Ana Luisa Oliveira, Laura Cunha e Luísa Mello

Agência de Notícias CEUB

Neste dia 21, Brasília celebra seus 65 anos de história.

As histórias das igrejas mais antigas do Plano Piloto revelam como esses templos ajudaram a moldar a identidade visual e cultural da capital.

Esses templos, além de espaço religioso, simboliza a genialidade arquitetônica que faz dessas construções serem espaços artísticos e históricos.

Da Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, erguida em 1958 e integrada ao projeto inicial da nova capital, até a imponente Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, inaugurada quando Brasília completava seus primeiros 10 anos, as igrejas do Plano Piloto guardam muito mais do que memórias de fé.

Cada templo carrega traços únicos, mas todos expressam, em suas formas e linhas, a modernidade e a ousadia que marcaram a construção da cidade.