5kg de crack é apreendido em ônibus na rodoviária de Sobradinho

A ação ocorreu em um ônibus interestadual

Na noite da última terça-feira (23), por volta das 23h30, policiais militares do Grupo Tático Operacional do 13º Batalhão (Gtop 33) realizaram uma significativa operação que resultou na apreensão de aproximadamente 5kg de crack. A ação ocorreu em um ônibus interestadual, na Rodoviária de Sobradinho.

Os agentes do Gtop 33, especializados em operações táticas, abordaram o veículo, conduzindo uma meticulosa revista. Durante a abordagem, todos os passageiros foram instruídos a retirar suas bagagens do compartimento superior do ônibus. Surpreendentemente, uma mochila foi encontrada abandonada, sem que qualquer passageiro a reconhecesse como de sua propriedade.

Ao examinar o conteúdo da mochila, a equipe policial se deparou com cinco barras de aproximadamente 1kg cada, contendo crack. Diante da ausência de qualquer passageiro que se declarasse como o proprietário da mochila e, consequentemente, da droga, a substância ilícita foi apreendida.

Os policiais conduziram imediatamente o material apreendido à 13ª Delegacia (Sobradinho), onde as providências legais foram tomadas para o registro da ocorrência.