5 cidades do DF ficarão sem energia nesta quarta (19)

A rede elétrica da cidade de Arniqueira, Asa Norte, São Sebastião, Sobradinho e Taguatinga passarão por manutenção nesta quarta-feira (19). Com isso, algumas localidades das cidades ficarão sem energia, temporariamente, para que os serviços sejam feitos em segurança.



Esse investimento faz parte do plano da Neoenergia Brasília para a modernização da infraestrutura elétrica do Distrito Federal. O planejamento da empresa prevê a instalação de mais 70 protetores automatizados em outras áreas ao longo do ano de 2022.



Confira os locais e horários



Em Arniqueira, das 9h às 15h, o trabalho será o de compactação de rede e, neste período, a QS 6, conjuntos 410, 420 e 610 ficarão sem luz. Na Asa Norte, as quadras afetadas são SCLRN e SCRN 716, das 9h30 às 16h30, para substituição de poste.



Já em São Sebastião, o desligamento acontecerá das 9h às 16h30, afetando o Morro da Cruz, chácaras 2, 4, 6, 7 a 15, 18 a 20, 23, 25 a 27, 37 a 39, 42, 44, 46, 49 a 56, 58, 60 a 62, 65, 69, 70, 72, 77, 103, Fazenda Santa Maria; Núcleo Rural Zumbi dos Palmares, chácaras 38, 44, 45, 47 a 49, 56 e 58; e Setor Habitacional Crixá, para recondutoramento de rede.



Também das 9h às 16h30, a Quadra Central e a Quadra 2, conjuntos D2 ao D7, D10 ao D19, D21, C/D, B10, de Sobradinho, ficarão sem energia para que seja prestado o serviço de modificação de estruturas. Em Taguatinga, das 8h às 13h30, será feita a substituição de cabos e, por isso, a QND 17, QND 19, CND 3 e CND 4 ficarão sem luz.



Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio.



Com informações da Agência Brasília