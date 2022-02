255 vagas de emprego estão disponíveis no DF

Agências do trabalhador selecionam candidatos para 63 áreas diferentes. Destaque para frentista, açougueiro e mecânico

O Distrito Federal têm 255 vagas de emprego nesta quarta-feira (2). São ao menos 25 vagas em bares, lanchonetes, restaurantes e padarias que estão em busca de profissionais. A quantidade é o número de vagas abertas nas agências do trabalhador para quem deseja atuar nos segmentos.

Atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, confeiteiro, cozinheiro e padeiro poderão se candidatar, mesmo sem experiência, e receber salários entre R$ 1.212 e R$ 2 mil, mais benefícios.

Quem estiver interessado em trabalhar como mecânico também tem grandes chances de contratação caso cadastre o currículo em uma das agências do trabalhador. São 14 vagas, sendo oito para consertar automóveis, duas para ar-condicionado, uma para máquinas pesadas, duas para motores a diesel e mais uma para mecânico eletricista de automóveis. Os salários variam entre R$ 1,2 mil e R$ 2.706, mais benefícios.

As profissões que concentram mais vagas são frentista (35), açougueiro (29) e vendedor (21). As remunerações oferecidas variam de R$ 1.212 a R$ 1.750, mais benefícios. A maioria pede candidatos de nível fundamental de escolaridade.

Entre as novidades da tabela de vagas estão montador de acessórios (2), técnico de operação de transporte (1) e encarregado de carpintaria (2). Os salários são, respectivamente, de R$ 1.293,64, R$ 1,6 mil e R$ 2,3 mil, mais benefícios.

Os interessados em concorrer a qualquer uma das 255 vagas têm duas opções: cadastrar o currículo pelo aplicativo Sine Fácil ou ir pessoalmente a uma das 14 agências do trabalhador, abertas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Contratações

Além de atender os trabalhadores, as agências também têm canal aberto para empreendedores que desejam buscar profissionais. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho.

A secretaria também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209-1135.

Agência Brasília