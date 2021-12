‘2022 com emprego e renda’, diz Ibaneis Rocha

As declarações de Ibaneis Rocha ocorreram durante a assinatura de decreto de nomeação de servidores para a Secretaria de Justiça e Cidadania, no Palácio do Buriti

Na manhã desta segunda-feira (20), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), disse que o ano de 2022 será de esperança e marcado com emprego, renda e saúde. “Isso nos dá a condição, hoje, de ter a esperança de um 2022 ainda melhor. Um 2022 com geração de emprego e renda. E um 2022 com mais Saúde. Porque ela foi extremamente afetada pela pandemia”, afirmou o mandatário.

As declarações de Ibaneis Rocha ocorreram durante a assinatura de decreto de nomeação de servidores para a Secretaria de Justiça e Cidadania, no Palácio do Buriti.

O governador do DF se mostrou confiante com a estabilização da Covid-19 na capital e que o objetivo para o próximo ano é recuperar o tempo perdido na saúde. “Estamos dispostos. E vamos entrar 2022 trabalhando firme para recuperar a Saúde do DF […] O ano de 2022 vai ser um grande ano para a população do DF”, disse Ibaneis.

Além da nomeação do socioeducativo, nesta segunda-feira, 20, o governo lançou o Programa Reiniciar. Com um pacote de ações de valorização da carreira socioeducativa no Distrito Federal. Dentro desse programa, segundo a secretária de justiça Marcela Passamani, a valorização do servidor através da escola de capacitação continuada para os servidores.

E junto com o Reiniciar, dois projetos foram anunciados. Um deles é o Em Casa Com Dignidade, onde 10 mil e quinhentas cestas básicas serão entregues para famílias, durante seis meses. E o Programa com egressos, com acompanhamento de 360 jovens com bolsa no valor de R$400 reais, durante 12 meses, com acompanhamento psicológico e estágio.