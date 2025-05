15º BPM se destaca em ações no Setor de Inflamáveis

Entre janeiro de 2022 e maio de 2025, a Polícia Militar registrou 27 ocorrências de crimes ocorridos na região do Setor de Inflamáveis (SIN), sendo dois deles de roubo e furto de combustíveis e gás. Neste período, os policiais do 15º Batalhão prenderam três pessoas pelo cometimento desses crimes.

Os dados foram obtidos pelo Jornal de Brasília por meio da Lei de Acesso à Informação e fazem parte da estratégia de segurança e policiamento do batalhão responsável pelas regiões que compreende a Administração do Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA). Segundo a PMDF, os dados constam no sistema Gêneses.

Além dos casos de furto de combustíveis e gás, a Polícia Militar registrou, ainda, diversos casos de roubos, furtos, violência doméstica, entre outros crimes.

“O policiamento é executado pelo 15º BPM de forma ininterrupta através do patrulhamento motorizado e dispõe de duas Ordens de Serviços específicas para este fim (…), estabelecendo uma ação policial preventiva prioritária em toda a extensão do setor informado, incluindo o período noturno os quais apresentam os maiores índices de intercorrências”, afirma a LAI.

Por fim, o 15º Batalhão de Polícia Militar disponibiliza o número de telefone celular (61) 99346-6894 — Whatsapp da corporação.