11ª edição do Dia da Mulher da DPDF ofertará atividades educativas

A 11ª edição do Dia da Mulher da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) ofertará atividades educativas de auto cuidado, como a prática de esportes, atividade física, alimentação e música, além de avaliação bucal e encaminhamento para atendimentos. Os serviços serão prestados pelo Instituto Aria. Outra novidade do evento é a realização de avaliação fisioterapêutica, terapia manual, liberação miofascial e massagem relaxante, ofertadas pela Faculdade Anhanguera. O Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher da Polícia Civil do DF (PCDF) também participará da ação e oferecerá atendimento psicológico para vítimas de violência doméstica, além de orientação e sessão de terapia.

A ação será realizada no Nuclão da DPDF, localizado no Setor Comercial Norte (SCN) Quadra 1, Edifício Rossi Esplanada Business, Asa Norte, próximo ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran), nesta segunda-feira (1º/4), das 8h às 17h, e ofertará diversos serviços gratuitos ao público feminino em situação de vulnerabilidade.

O Dia da Mulher da Defensoria Pública do DF ocorre na primeira segunda-feira de cada mês. Caso seja feriado, a ação é realizada no primeiro dia útil subsequente. Durante as 10 primeiras edições do evento, realizado desde maio de 2023, o Dia da Mulher realizou mais de 7 mil atendimentos. A cada mês, novas parcerias são firmadas com o objetivo de ofertar mais serviços exclusivos para mulheres em situação de risco devido a fatores sociais, econômicos e culturais.

Na 10ª edição, realizada em março, mês das mulheres, representantes de órgãos e instituições públicas e empresas privadas do DF que trabalham em parceria com a DPDF na promoção de direitos das mulheres foram condecorados com placas de moção de louvor pela participação no evento. Também foram agraciadas mulheres reconhecidas por sua atuação em espaços de decisão e combate à violência doméstica e familiar.

Para a Subdefensora Pública-Geral Emmanuela Saboya, a iniciativa promove a igualdade de direitos e contribui para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. “O foco é atender mulheres vulneráveis que, frequentemente, enfrentam barreiras significativas para acessar recursos legais devido a restrições financeiras. O intuito é oferecer o máximo de serviços gratuitos, garantindo que os direitos delas sejam respeitados e que elas tenham acesso igualitário a serviços essenciais”, ressaltou.

Serviços gratuitos ofertados

O Dia da Mulher ofertará, ainda, atendimentos de mediação, orientação jurídica, Iniciais de Família e de Fazenda Pública, acompanhamento processual, exames de DNA e atendimento psicossocial. Os serviços ficarão a cargo da Subsecretaria de Mediação e Cultura de Paz, do Núcleo de Assistência Jurídica da Santa Maria, do Núcleo de Assistência Jurídica de Iniciais, da Subsecretaria de Atividade Psicossocial e do Núcleo da Fazenda Pública da DPDF. A ação oferecerá também vagas de estágio de ensino médio, técnico e superior, além de vagas para jovem aprendiz ao público de 14 a 24 anos, disponibilizadas pelo Instituto da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF).

A Secretaria da Mulher do DF participará do evento com a entrega de kits e panfletos informativos, além da prestação de orientações a mulheres vítimas de violência. A ação contará também com a prevenção e o enfretamento da violência doméstica contra a mulher, ofertados pelo Núcleo Judiciário da Mulher do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), que disponibilizará atendimentos psicossociais de orientação e de sensibilização, além da distribuição de materiais informativos.

Mulheres em situação de vulnerabilidade social participantes do projeto contarão ainda com mamografias, exames citopatológicos, distribuição de vouchers para a inserção de DIU, odontologia, consultas com uma médica da família e com profissionais de enfermagem, realizados pelo Serviço Social do Comércio (Sesc).

Além disso, a ação contará com a parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), que realizará cadastros no Programa Senac Cursos de Gratuidade (PSG). O Senac também levará a Carreta da Beleza, que ofertará serviços voltados à autoestima da mulher, como cortes de cabelos, tranças e depilação de face e buço, todos no período matutino.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do DF (Sedet/DF) ofertará vagas de empregos e atendimentos ao empregador, como CTPS Digital, seguro-desemprego, orientação profissional, Cesta do Trabalhador, inscrições e orientações para diversos cursos de qualificação profissional e de orientações para o Programa PROSPERA (Microcrédito).

A Secretaria da Pessoa com Deficiência do DF realizará o Cadastro da Pessoa com Deficiência, a Carteira de Identificação para Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, orientações sobre passe livre especial e sobre Benefício de Prestação Continuada (BPC), além da distribuição de material informativo. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) também participará do evento e realizará atendimentos referentes à regularização e à inscrição em programas habitacionais. A Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus), por meio da Subsecretaria de Apoio a Vítimas de Violência (Subav), prestará apoio psicossocial às vítimas de violência e seus familiares.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) disponibilizará exames de autocoleta de prevenção do câncer do colo do útero para as mulheres de 30 a 49 anos. O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Móvel, da Secretaria de Desenvolvimento Social do DF (Sedes/ DF), ofertará a prestação de serviços socioassistenciais, com a disponibilização de 100 senhas. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) distribuirá água potável ao longo do evento.

Com informações da DPDF