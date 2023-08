10º Congresso Abipti reúne atores do ecossistema de inovação

Evento no Biotic conta com fomento de R$ 100 mil da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal

Com o tema Tecnologia Nacional para Insumos Estratégicos, a Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação vai realizar, entre os dias 28 e 29 de agosto, a partir das 9h, o 10º Congresso Abipti. O evento será no auditório do BRB LAB, localizado no Parque Tecnológico Biotic, na Granja do Torto, em Brasília.

Com o fomento de R$ 100 mil da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), o evento reúne algumas das principais instituições brasileiras responsáveis pela geração de conhecimento e tecnologia no setor, além de trazer à tona questões fundamentais relacionadas a fragilidades da indústria nacional e que impedem a autossuficiência do Brasil em insumos estratégicos vitais para o desenvolvimento do país.

Para o coordenador Tecnológico e de Inovação da FAPDF, Gilmar Marques, o congresso é uma iniciativa de grande relevância para o Distrito Federal, pois trata-se de um evento de repercussão nacional e que discutirá, em nove painéis, questões que impactam o desenvolvimento econômico, por meio do fortalecimento das empresas existentes e da melhoria do ambiente de negócios, possibilitando novos atores e gerando emprego, renda e receita tributária. “O tema Tecnologia Nacional para Insumos Estratégicos significa pensar em como o Brasil pode reduzir a dependência de importações e, até mesmo, gerar excedentes para exportação, criando novos nichos de negócio importantes estrategicamente”, afirma.

Novidade

Esta edição contará com uma novidade. O congresso oferecerá uma ampla oportunidade de networking, permitindo que os participantes estabeleçam contatos estratégicos. O objetivo é que a partir desta interação surjam cooperações, novos negócios e parcerias.

Com público estimado em 200 pessoas, estarão presentes gestores públicos e representantes dos governos federal e distrital, instituições científicas e de inovação tecnológica (ICTs), agências de fomento, representantes de startups e empresas tecnológicas, entre outros.

“O evento foi pensado para reunir especialistas que irão instigar os participantes a repensar as suas iniciativas de negócio, focando no modelo de Quádrupla Hélice, que reúne empresas, comunidade científica (academia e ICTs), governo e sociedade civil organizada, o que reforça a atuação da FAPDF, por meio do programa de Animação do Ecossistema de Inovação do DF e RIDE [Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno], que teve a Abipti liderando o projeto Conectando DF”, acrescentou Marques.

A programação completa do evento está disponível no site.

