Um presente para a capital

Como presente de aniversário nestes 65 anos da capital federal, o Jornal de Brasília doa sua própria história à cidade que se fixou no interior do país. São mais de cinco décadas de publicações impressas em mais de 17 mil edições sobre a metrópole que o JBr carrega no próprio nome. O Arquivo Público do Distrito Federal receberá todo o acervo para que cada uma das páginas que noticiam as histórias do dia a dia de Brasília, do Brasil e do mundo possam se manter conservadas ao longo dos anos.

Juntamente com as publicações do veículo que é a cara de Brasília, ainda serão doados os milhares de negativos de fotografias e fotos já reveladas que estamparam as edições do jornal na era analógica. Dessa forma, toda a população brasiliense e do Brasil terá acesso às milhares de páginas da história do JBr, que serão eternizadas no coração da cidade.

Para oficializar a doação do acervo e a parceria com Brasília, foi firmado um acordo entre o JBr e o Governo do Distrito Federal. No Palácio do Buriti, o sócio-proprietário, Marcos Lombardi, o diretor-superintendente, Renato Matsunaga, e o diretor de Marketing, Guilherme Lombardi, que fazem parte da diretoria do Jornal de Brasília, foram recebidos pelo governador Ibaneis Rocha em seu gabinete para marcar a entrega simbólica e reafirmar o compromisso do Grupo JBr com a história da cidade. O superintendente do Arquivo Público do DF, Adalberto Scigliano, foi a peça chave que intermediou a solenidade.

Para Ibaneis, a doação do acervo do JBr é uma maneira de manter viva a memória da capital e de abrir ao público as histórias marcantes de Brasília, contadas nas páginas do veículo. O governador reforçou a característica inovadora do jornal ao longo dos mais de 50 anos, que se conecta tanto com gerações anteriores quanto com as atuais.

“A grande maioria dos jovens hoje em dia não tem conhecimento do que se passou no Distrito Federal nos últimos anos. Então, essa memória que o Jornal de Brasília traz é importante para que as pessoas possam ir lá consultar, para que possamos fazer outras matérias revivendo momentos importantes da nossa capital. É de uma importância muito grande [a doação]”, afirmou Ibaneis.

O governador destacou que, desde o início do primeiro mandato, ainda em 2019, Brasília cresceu e se desenvolveu como uma cidade pujante, com uma economia cada vez mais atrativa e um povo cada vez mais realizado com as regulamentações e obras feitas ao longo dos últimos sete anos – fatos noticiados diariamente pelas páginas do JBr. Para os próximos anos, ele deseja que Brasília permaneça em pleno desenvolvimento.

“Quero que a cidade continue crescendo. Brasília merece muito. Temos várias áreas de expansão, como é o caso da região da DF-140, na região do Tororó, temos regiões que estão se consolidando administrativamente, como é o caso do Sol Nascente, onde temos levado infraestrutura. Brasília tem tudo para continuar crescendo, se desenvolvendo e levando oportunidades principalmente para os mais jovens. É uma capital que tem uma coisa importante: uma áurea de transformação. Ela permite que as pessoas tenham oportunidades e as aproveitem”, destacou. “É a capital da renovação.”