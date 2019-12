Xangô, orixá da justiça, vai dificultar 2020 de políticos

PUBLICIDADE 

Regido por Xangô e com influências de Iemanjá, Iansã e Ogum, 2020 promete ser um ano intenso para todos, mas principalmente para a classe política. Quem revela ao Jornal de Brasília o que reserva o novo ano que começa amanhã é o Bàbá José Ti Òsògìyan, do Ilê Àse Omidola Ibitiodè, do Rio de Janeiro.

“Será um novo ano mais generoso no campo profissional, investimentos, amor e na área social. Será intenso, positivo e próspero em todas as áreas da vida”, revela o babalorixá.

“O orixá regente é justiceiro, então todos devem tomar cuidados redobrados com suas ações. Buscar fazer o bem em 2020, pois aqueles que derem amor também receberão afeto na mesma proporção”, explica ele.

No campo político, uma das previsões realizada no dia 12 de novembro aponta risco de morte iminente de Luís Inácio Lula da Silva. “Os búzios mostram que vão tentar matar o ex-presidente Lula durante essas caravanas que ele pretende fazer pelo país”, crava o pai de santo. “E o ataque virá de ultra-direitistas.”

Em relação ao presidente Jair Bolsonaro, o jogo mostra que o governo sofrerá algumas derrotas no campo do apoio político. “Apesar das perdas, ele terá êxitos em seus projetos e obterá resultados que poderão favorecer seus candidatos municipais nas próximas eleições”, explica o médium.

Desafeto político de Bolsonaro, João Dória (PSDB) sairá fortalecido após as eleições de 2020 e os búzios apontam que seu candidato sairá vencedor. “Com essa vitória, João Dória será lançado como candidato à presidência para 2022. Uma aliança ampla entre políticos de São Paulo e Minas Gerais poderá vencer com mais facilidade a corrida presidencial.”

No Rio de Janeiro, o prefeito Marrar celo Crivella (PRB) deve sofrer uma enorme derrota. “Ele vai deixar um legado de terra arrasada para o seu sucessor que será Eduardo Paes.”, revela. O babalorixá alerta, ainda, que a polarização política trará muitos conflitos e violência nas principais capitais do país.

O novo ano também não deverá ser favorável ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM) e aos seus planos de ascender ao Palácio do Planalto. “O ano de 2020 será de derrotas para ele que vai enfraquecer os planos de se eleger presidente da república. Não será bom nem para ele e nem para o Alcolumbre”, dispara o Pai de Santo.

Previsão de desastres naturais

O meio artístico também irá sentir os efeitos dos orixás regentes de 2020 que será difícil e penoso, segundo o babalorixá carioca.

“No mundo artístico teremos algumas perdas que marcarão bastante”, conta o Bàbá José Ti Òsògìyan . ”A Rede Globo sofrerá um duro golpe financeiro e terá uma perda grande na sua audiência.”

O meio televisivo parece ser o que mais sofrerá perdas em 2020, de acordo com as previsões do pai de santo. “Silvio Santos corre risco de morte, caso não reduza o ritmo intenso de seu trabalho. Glória Menezes também corre risco e uma jovem atriz não conseguirá superar um tratamento de câncer.”

Amor e desastres

O ano de 2020, que na numerologia representa o número 4, será de disciplina, diligência e crescimento, mas também um ano com energias fortes e favoráveis para os relacionamentos de toda natureza. “Em relação à vida amorosa as pessoas poderão se sentir mais emotivas e sensuais, no entanto, será necessário tentar manter a racionalidade para não cair nas mesmas ciladas do amor”, avisa o babalorixá.

“Casamentos, amores duradores e um ano intenso no amor. Cuidado com a gravidez!”, avisa ele. Por ser regido por Xangô, cujas armas são raios e trovões, o ano será de descargas elétricas e o poder do fogo. “2020 será marcado por desastres naturais grandiosos, incêndios florestais em todo mundo, inclusive terremotos”, prevê Bàbá José Ti Òsògìyan. “Vulcões adormecidos podem acordar, principalmente na Asia e Oceania. Raios e ventos fortes causarão grandes estragos.”

Algumas pessoas reclamam que no ano regido por Xangô tudo parece mais difícil. “Esse orixá traz muita agressividade sim, que é direcionada aos malfeitores. Ele trará momentos de cobrança, descoberta de traições, mentiras e escândalos.”