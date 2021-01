WhatsApp notifica usuários sobre dados compartilhados com Facebook

PUBLICIDADE

Nesta quarta-feira (6), o aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp começou a enviar uma notificação sobre mudanças em sua política de privacidade, em relação aos dados dos usuários. Segundo informações do G1, o compartilhamento de dados com om o Facebook, dono do app, está relacionada com funções como o carrinho de compras em conversas com lojas, anunciado em dezembro.

Vale lembrar que é obrigatório, os usuários não podem escolher em não compartilhar as informações pessoais. “Ao tocar em aceito, você concorda com os novos termos e com a política de privacidade, que entram em vigor em 8 de fevereiro de 2021”, diz a notificação.

“Depois dessa data, você precisará aceitar as atualizações para continuar usando o WhatsApp. Você também pode visitar a Central de Ajuda se preferir apagar a sua conta e desejar obter mais informações”, finaliza o aplicativo.

Quais informações serão compartilhadas