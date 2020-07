WhatsApp apresenta instabilidade no Brasil e em outros países

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

O WhatsApp apresentou instabilidade na tarde desta terça-feira (14) em várias partes do mundo. No Brasil, a maior concentração de queixas está na região Sudeste, de acordo com o site Downdetector, que registra as reclamações de serviços online.

Também há registros em locais dos Estados Unidos e da Europa.

Às 17h, o DownDetector registrava mais de 11 mil reclamações. A empresa ainda não se manifestou sobre a instabilidade.

O problema no serviço virou um dos assuntos mais comentados no Twitter.

Para alguns usuários, o mensageiro mostrou uma mensagem explicando que o serviço estava indisponível. “Tente novamente em cinco minutos”, dizia o comunicado.

O WhatsApp tem mais de 2 bilhões de usuários no mundo. No Brasil, são cerca de 120 milhões.

As informações são da FolhaPress

