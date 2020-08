Volta às aulas em Manaus é marcada por máscaras gigantes e memes

PUBLICIDADE

Após 146 dias de aulas suspensas por conta da pandemia do novo coronavírus, Manaus-AM determinou o retorno das atividades escolares na rede pública de ensino. A expectativa era de que a volta das atividades não excluísse as medidas de distanciamento, consideradas imprescindíveis pelas autoridades sanitárias. No entanto, o retorno às aulas na capital foi marcado por uma série de memes e deboche por parte dos alunos.

Um dos exemplos foi o uso incorreto das máscaras de proteção, que alguns estudantes utilizaram para cobrir o rosto ou parte dele. Muitos discentes zombaram do tamanho exagerado das máscaras fornecidas pelo governo do Estado e criaram memes que viralizaram nas redes sociais nesta semana.

Em outro post, alunos aparecem aglomerados em frente a uma escola, muito diferente do que era esperado pelas autoridades. O fato também foi tema de memes.

Após a capital ter sofrido um colapso dos sistemas de saúde e funerário nos meses de abril e maio, o Amazonas foi o primeiro estado do país a retomar as atividades nas escolas públicas. As aulas presenciais retornaram na segunda-feira (10).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cerca de 107 mil pessoas foram diagnosticadas com o novo coronavírus em Manaus, e 3 mil óbitos foram registrados em decorrência da Covid-19. Em junho, com a redução de casos e mortes diárias, o Governo começou a permitir, de forma gradual, a reabertura do comércio e das escolas privadas.

Protocolos de distanciamento

O Governo do Amazonas informou que os alunos têm a temperatura aferida na entrada das escolas. Além disso, os sapatos são higienizados e é disponibilizado álcool em gel para a limpeza das mãos.

Ainda segundo as autoridades locais, as cadeiras são posicionadas a uma distância de 1,5 metro umas das outras e possuem sinalização. O protocolo de distanciamento é obrigatório em todas as dependências da escola, inclusive nos banheiros.