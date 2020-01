Vídeo: temporal causa novas mortes e enchentes em BH e região metropolitana

Belo Horizonte registrou mais estragos nesta quarta-feira (29). O temporal da noite de terça (28) atingiu as regiões Barreiro, Centro-Sul e Oeste da cidade. Uma cratera se abriu em uma das principais vias de Belo Horizonte, a Avenida Tereza Cristina (foto).

Um homem morreu em Nova Lima-MG após uma casa desabar. Outra morte foi registrada na cidade de Tabuleiro-MG.

Com as novas mortes, o total de vítimas fatais no Estado sobe para 54.

Também foram registrados alagamentos nas Avenidas Barão Homem de Melo, Silva Lobo, Professor Mário Werneck e várias outras regiões.

A cobertura de cursos d’água é criticada por especialistas em meio ambiente e urbanismo em todo o mundo há pelo menos 20 anos. No caso de Belo Horizonte, existe inclusive a possibilidade de estouro da estrutura.



Com o fechamento do ribeirão, a correnteza, em períodos de chuva forte, faz com que a água seja jogada para fora do leito na transição da parte a céu aberto para a coberta. A Avenida Tereza Cristina, que margeia o Arrudas, é uma das vias constantemente fechadas para o trânsito em períodos de chuva forte.



As chuvas fizeram com que o Estado decretasse situação de emergência em 101 cidades. Outros 20 municípios também declararam situação de emergência e outros três de calamidade pública. A Defesa Civil de Minas Gerais aconselha os moradores a deixarem as casas de áreas perigosas.