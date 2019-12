Vídeo mostra reencontro de cadela abandonada em rodovia

PUBLICIDADE 

A cachorrinha Nina teve um final feliz após ser abandonada na rodovia SP-83, no Estado de São Paulo, em pleno Natal. Graças a uma publicação nas redes sociais, a cadela, que havia sido roubada, pôde reencontrar sua família.

Um dia depois de ter sido resgatada por pessoas que passavam pela estrada, a dócil cachorra de porte pequeno voltou para os braços de seus donos. Com medo do movimento, Nina saiu correndo e acabou perdendo uma unha, mas não sofreu ferimentos.

Foi uma usuária do Twitter que ajudou Nina a reencontrar sua família. Gabi fez uma postagem denunciando a atitude de quem deixou a cachorrinha na rodovia e fugiu.

“Ei, você do C3 prata que abandonou sua cachorra na SP-83 hoje às 11h… O que você pretendia com isso? Que ela andasse kms no asfalto quente até… Até o q? Que ela fosse rapidamente atropelada? O que vocês vão dizer pros amigos e familiares? Que ela fugiu? Que adoeceu e morreu?”, escreveu a internauta.

Na sequência, os donos de Nina entraram em contato com Gabi, enviaram fotos e vídeos para comprovar que ela pertencia e eles e contaram que a cadela havia sido raptada por pessoas que, provavelmente, tinham a intenção de usá-la como matriz, já que ela parece ser de raça, mas está castrada.

Depois do resgate, Nina iria para a casa de uma nova família, que se interessou por sua adoção. No entanto, antes disso acontecer, seus tutores a encontraram e a história terminou bem para todos.