Vídeo mostra ataque a produtora do canal Porta dos Fundos

A polêmica passou o limite do debate e a violência tomou conta do discurso de quem se incomodou com o vídeo de natal do canal de Youtube Porta dos Fundos. A produtora do canal foi alvo de ataques com coquetéis molotov que foram arremessados pelo lado de fora. O registro das câmeras de segurança mostram o momento exaro em que ocorreu o incidente.

Conhecido por não ser considerado politicamente correto, o Porta dos Fundos sempre teve como alvo principal um público despreocupado com a ideia de certo e errado quando o assunto é humor.

Polêmica

O canal de humor virara alvo de críticas desde o lançamento do especial de Natal A Primeira Tentação de Cristo, na Netflix. A produção mostra um Cristo gay, interpretado por Gregório Duvivier, com um namorado. O personagem é surpreendido por uma festa, em que é revelado que ele é Filho de Deus e fora adotado por José e Maria. Um abaixo-assinado online pediu a retirada do programa da Netflix.

Confira o vídeo o qual mostra o ataque: