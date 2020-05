Vídeo: Governador do Ceará prorroga isolamento e anuncia medidas de lockdown

PUBLICIDADE 

O governador do Ceará, Camilo Santana, prorrogou o decreto de isolamento social no estado, até o dia 20 de maio. O decreto tem medidas mais rígidas de quarentena, como a restrição de mobilidade de pessoas e veículos que não estejam cumprindo atividades essenciais.

O governador evitou usar o termo lockdown, no entanto, as medidas são similares às praticadas em São Luís, no Maranhão, que iniciou nesta terça-feira (5) a situação mais rígida.

Em Fortaleza, a partir de sexta-feira (8), fica “vedada a circulação de pessoas” em locais ou espaços públicos “salvo quando em deslocamentos imprescindíveis para acessar as atividades essenciais”. O decreto também estabelece “controle de veículos particulares em vias públicas, salvo deslocamentos devidamente justificados, bem como veículos de serviços essenciais em funcionamento”.