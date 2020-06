Vídeo: governador de SC participa de festa em meio à pandemia

PUBLICIDADE 

O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL), foi visto em uma festa em um hotel de Gaspar-SC. As imagens circulam nas redes sociais. No vídeo, Moisés aparece com máscara no queixo e com várias pessoas em volta, aglomeradas.

Embora estejam funcionando, os hotéis do estado estão proibidos de abrir as áreas de conveniência e só podem oferecer alimentação por serviço de quarto. Além disso, cada hotel só pode ter 50% da sua capacidade máxima ocupada.

Em nota, o governo de SC informou que Moisés realmente esteve hospedado em um hotel em Gaspar neste fim de semana. Segundo a assessoria, no momento em que o governador jantava, um hóspede que fazia uma apresentação musical mencionou a presença dele. Os hóspedes, então, passaram a procurá-lo. Por cortesia, Moisés interrompeu por um momento a refeição e conversou brevemente com algumas delas.

O hotel informou que estava com 120 hóspedes na casa, equivalente a menos de 30% de ocupação. Alegou também que todas as normas estavam sendo cumpridas. Quanto a decoração, ela seria temática por conta do período de festa junina.